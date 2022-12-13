Минобороны Азербайджана проинформировало иностранных военных атташе о планах военного сотрудничества на 2023г

Начальник Управления международного военного сотрудничества Минобороны Азербайджана генерал-майор Гусейн Махмудов 13 декабря на встрече с участием аккредитованных в стране военных атташе иностранных государств проинформировал их о планах военного сотрудничества на 2023 год.
Махмудов также проинформировал военных атташе о работе, проведенной в Азербайджане в 2022 году в рамках военного сотрудничества.
Военных атташе также проинформировали о работе, проводимой на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.
Р.Ахмедов
Индия может привлечь порядка $10 млрд в проекты в секторе возобновляемой энергетики в 2023г.
Цены на нефть растут более чем на 2% на прогнозе похолодания в США
Orlen, Aker BP, Equinor и Wintershal DEA займутся освоением месторождений УВС на норвежском шельфе, начало добычи намечено на 2027г
В Азербайджане за сутки выявлено 64 случая заболеваемости COVID-19
В Азербайджане около 480 военнослужащих за безупречную службу получат жилье, приобретенное за счет средств госбюджета
Apple инвестировала в Японию свыше $100 млрд за последние 5 лет
ЕС пока не согласовал девятый пакет санкций против РФ, остается нерешенным ряд вопросов - Боррель
«MIDA» отбирает подрядчика для строительства пяти жилых домов в Джабраиле
В Великобритании наблюдаются серьезные перебои в движении поездов из-за забастовки железнодорожников Англии
Украина получит от стран-партнеров около $1 млрд помощи для прохождения зимнего периода – Шмыгаль
У стран ЕС есть консенсус относительно предоставления Боснии статуса кандидата на присоединение к союзу
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Такую лотерею вы точно не видели!
Компания «Азпетрол» увеличила количество автозаправочных станций до 98
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают