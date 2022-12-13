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Внешняя политика 13.12.2022 17:19

Минобороны Азербайджана проинформировало иностранных военных атташе о планах военного сотрудничества на 2023г

Начальник Управления международного военного сотрудничества Минобороны Азербайджана генерал-майор Гусейн Махмудов 13 декабря на встрече с участием аккредитованных в стране военных атташе иностранных государств проинформировал их о планах военного сотрудничества на 2023 год.

Махмудов также проинформировал военных атташе о работе, проведенной в Азербайджане в 2022 году в рамках военного сотрудничества.

Военных атташе также проинформировали о работе, проводимой на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Р.Ахмедов

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Тэги: ВОЕННЫЕ, АТТАШЕ, СОТРУДНИЧЕСТВО

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