Украина получит от стран-партнеров около $1 млрд помощи для прохождения зимнего периода – Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что результатом конференции во Франции стало объявление государствами-партнерами об оказании помощи Украине в размере около $1 млрд для прохождения зимнего периода.
«Наш результат конференции - около 500 млн долларов грантовых средств, абсолютно новых средств, о которых договорились на этой конференции, и еще около 500 млн долларов в товарах, услугах и дополнительных кредитов для дополнительной поддержки предприятий государственного сектора экономики», - сказал Шмыгаль на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Катрин Колонной в Париже.
Премьер сообщил, что большую часть помощи Украина получит уже в ближайшее время, еще часть - до конца текущего года 2022 году.
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