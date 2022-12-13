Украина получит от стран-партнеров около $1 млрд помощи для прохождения зимнего периода – Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что результатом конференции во Франции стало объявление государствами-партнерами об оказании помощи Украине в размере около $1 млрд для прохождения зимнего периода.

«Наш результат конференции - около 500 млн долларов грантовых средств, абсолютно новых средств, о которых договорились на этой конференции, и еще около 500 млн долларов в товарах, услугах и дополнительных кредитов для дополнительной поддержки предприятий государственного сектора экономики», - сказал Шмыгаль на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Катрин Колонной в Париже.

Премьер сообщил, что большую часть помощи Украина получит уже в ближайшее время, еще часть - до конца текущего года 2022 году.