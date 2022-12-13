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Регион 13.12.2022 18:01

Украина получит от стран-партнеров около $1 млрд помощи для прохождения зимнего периода – Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что результатом конференции во Франции стало объявление государствами-партнерами об оказании помощи Украине в размере около $1 млрд для прохождения зимнего периода.

«Наш результат конференции - около 500 млн долларов грантовых средств, абсолютно новых средств, о которых договорились на этой конференции, и еще около 500 млн долларов в товарах, услугах и дополнительных кредитов для дополнительной поддержки предприятий государственного сектора экономики», - сказал Шмыгаль на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Катрин Колонной в Париже.

Премьер сообщил, что большую часть помощи Украина получит уже в ближайшее время, еще часть - до конца текущего года 2022 году.

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Тэги: УКРАИНА, ПАРТНЕРЫ, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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