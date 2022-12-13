ОПЕК понизила прогноз добычи нефти в Азербайджане и Казахстане на 2022 год

ОПЕК снизила на 10 тыс. баррелей в сутки оценку предложения жидких углеводородов из стран, не входящих в ОПЕК, до 65,57 млн б/с, рост предложения составит 1,89 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации.
При этом оценка добычи нефти и конденсата в России в 2022 году повышена на 30 тыс. б/с - до 10,96 млн б/с, прогноз на 2023 год сохранен на уровне 10,08 млн б/с. Таким образом, аналитики ожидают роста добычи в РФ на 160 тыс. б/с в 2022 году и снижения на 850 тыс. б/с в 2023 году.
Прогноз по добыче в Соединенных Штатах в 2022 году также слегка скорректирован в сторону увеличения - на 50 тыс. б/с, до 18,98 млн б/с; на 2023 год оценка добычи в США сохранена на уровне 20,13 млн б/с.
При этом прогноз добычи в ряде других стран пересмотрен в сторону понижения. В частности, в Азербайджане - из-за более низкого производства нефти, чем прогнозировалось, а в Казахстане - из-за ограничения поставок с экспортного терминала и проблем, вызванных утечкой газа на Кашагане. Кроме того, понижен прогноз добычи в Великобритании из-за продолжительного техобслуживания на морских платформах и в Норвегии из-за более низкой добычи относительно ранее сделанных прогнозов.
Основными драйверами роста предложения жидких углеводородов в 2022 году будут США, Канада, Гайана, Китай и Бразилия, а наибольшее снижение производства ожидается в Норвегии и Таиланде.
Прогнозируется, что добыча жидких углеводородов в странах, не входящих в ОПЕК, в 2023 году вырастет на 1,54 млн б/с и составит в среднем 67,11 млн б/с, практически не изменившись по сравнению с предыдущей оценкой. Ожидается, что основными драйверами роста станут США, Норвегия, Бразилия, Канада, Казахстан и Гайана, тогда как добыча нефти, по прогнозам, снизится в России и Мексике. Тем не менее, сохраняется большая неопределенность в отношении потенциала сланцевой добычи в США, развития геополитической ситуации в Восточной Европе, а также санкций ЕС в отношении импорта российской нефти, подчеркивают аналитики.
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