Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

12.12 $/bbl +/- WTI 73.17 +2.15 Brent 77.99 +1.89

ТЭК 13.12.2022 18:21

ОПЕК понизила прогноз добычи нефти в Азербайджане и Казахстане на 2022 год

ОПЕК снизила на 10 тыс. баррелей в сутки оценку предложения жидких углеводородов из стран, не входящих в ОПЕК, до 65,57 млн б/с, рост предложения составит 1,89 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации.

При этом оценка добычи нефти и конденсата в России в 2022 году повышена на 30 тыс. б/с - до 10,96 млн б/с, прогноз на 2023 год сохранен на уровне 10,08 млн б/с. Таким образом, аналитики ожидают роста добычи в РФ на 160 тыс. б/с в 2022 году и снижения на 850 тыс. б/с в 2023 году.

Прогноз по добыче в Соединенных Штатах в 2022 году также слегка скорректирован в сторону увеличения - на 50 тыс. б/с, до 18,98 млн б/с; на 2023 год оценка добычи в США сохранена на уровне 20,13 млн б/с.

При этом прогноз добычи в ряде других стран пересмотрен в сторону понижения. В частности, в Азербайджане - из-за более низкого производства нефти, чем прогнозировалось, а в Казахстане - из-за ограничения поставок с экспортного терминала и проблем, вызванных утечкой газа на Кашагане. Кроме того, понижен прогноз добычи в Великобритании из-за продолжительного техобслуживания на морских платформах и в Норвегии из-за более низкой добычи относительно ранее сделанных прогнозов.

Основными драйверами роста предложения жидких углеводородов в 2022 году будут США, Канада, Гайана, Китай и Бразилия, а наибольшее снижение производства ожидается в Норвегии и Таиланде.

Прогнозируется, что добыча жидких углеводородов в странах, не входящих в ОПЕК, в 2023 году вырастет на 1,54 млн б/с и составит в среднем 67,11 млн б/с, практически не изменившись по сравнению с предыдущей оценкой. Ожидается, что основными драйверами роста станут США, Норвегия, Бразилия, Канада, Казахстан и Гайана, тогда как добыча нефти, по прогнозам, снизится в России и Мексике. Тем не менее, сохраняется большая неопределенность в отношении потенциала сланцевой добычи в США, развития геополитической ситуации в Восточной Европе, а также санкций ЕС в отношении импорта российской нефти, подчеркивают аналитики.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: НЕФТЬ, ПОСТАВКИ, ОЦЕНКА


Похожие новости


ОПЕК снизила оценку добычи нефти в Азербайджане в 2022г Эмбарго ЕС на российскую нефть приведет к сокращению мировых поставок нефти и нефтепродуктов на 2,4 млн б/с - МЭА Песков опроверг сообщения о готовности РФ поставлять Индии нефть по низкой цене, если та не поддержит потолок цен Казахстан не сможет заместить объемы нефти, поставляемой Россией в ЕС - глава Минэнерго Казахстана Европа стала крупнейшим покупателем американской нефти впервые за 6 лет Страны не-ОПЕК+ будут лидировать в росте мировых поставок нефти в ближайшие 1,5 года - МЭА

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az