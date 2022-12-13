ОПЕК сохранила оценку спроса на нефть в 2022г. - 99,6 млн б/с, в 2023г - 101,8 млн б/с

ОПЕК сохранила оценку спроса на нефть в 2022 и 2023 году на уровне 99,6 млн б/с и 101,8 млн б/с соответственно, говорится в ежемесячном отчете организации.

Таким образом, предполагается, что потребление нефти в мире в 2022 году увеличится на 2,55 млн б/с, а в 2023 году - еще на 2,25 млн б/с.

Оценка спроса на нефть во втором квартале 2022 года была понижена на 140 тыс. б/с, а в третьем - повышена на 220 тыс. б/с на фоне более высокого, чем ожидалось, потребления транспортного топлива. Однако это повышение было нивелировано понижением оценки спроса в четвертом квартале на 140 тыс. б/с из-за замедления экономической активности в странах ОЭСР, а также промпроизводства в Китае на фоне коронавирусных ограничений.

Ожидается, что спрос на нефть в странах ОЭСР по итогам текущего года вырастет на 1,37 млн б/с, до 46,2 млн б/с; в странах не-ОЭСР - на 1,18 млн б/с, до 53,36 млн б/с. Опережающий рост в странах ОЭСР обусловлен прежде всего восстановлением спроса в США на бензин и дизельное топливо.

В 2023 году, по оценке ОПЕК, страны ОЭСР увеличат потребление на 0,3 млн б/с, в то время как в странах не-ОЭСР рост составит 1,91 млн б/с на фоне восстановления экономической активности в Индии и других странах Азии, включая государства Ближнего Востока.

Коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР в октябре, по предварительным данным, выросли на 22,5 млн баррелей - до 2,748 млрд баррелей - и были на 197 млн баррелей ниже среднего уровня за 2015-2019 годы (референтный уровень эффективности сделки ОПЕК+).

Объемы нефти в структуре запасов по итогам октября составили 1,335 млрд барр., что на 12,9 млн барр. больше, чем в сентябре. Коммерческие запасы нефтепродуктов выросли - на 9,5 млн барр., до 1,413 млрд барр.