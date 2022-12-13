Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

12.12 $/bbl +/- WTI 73.17 +2.15 Brent 77.99 +1.89

ТЭК 13.12.2022 19:02

ОПЕК сохранила оценку спроса на нефть в 2022г. - 99,6 млн б/с, в 2023г - 101,8 млн б/с

ОПЕК сохранила оценку спроса на нефть в 2022 и 2023 году на уровне 99,6 млн б/с и 101,8 млн б/с соответственно, говорится в ежемесячном отчете организации.

Таким образом, предполагается, что потребление нефти в мире в 2022 году увеличится на 2,55 млн б/с, а в 2023 году - еще на 2,25 млн б/с.

Оценка спроса на нефть во втором квартале 2022 года была понижена на 140 тыс. б/с, а в третьем - повышена на 220 тыс. б/с на фоне более высокого, чем ожидалось, потребления транспортного топлива. Однако это повышение было нивелировано понижением оценки спроса в четвертом квартале на 140 тыс. б/с из-за замедления экономической активности в странах ОЭСР, а также промпроизводства в Китае на фоне коронавирусных ограничений.

Ожидается, что спрос на нефть в странах ОЭСР по итогам текущего года вырастет на 1,37 млн б/с, до 46,2 млн б/с; в странах не-ОЭСР - на 1,18 млн б/с, до 53,36 млн б/с. Опережающий рост в странах ОЭСР обусловлен прежде всего восстановлением спроса в США на бензин и дизельное топливо.

В 2023 году, по оценке ОПЕК, страны ОЭСР увеличат потребление на 0,3 млн б/с, в то время как в странах не-ОЭСР рост составит 1,91 млн б/с на фоне восстановления экономической активности в Индии и других странах Азии, включая государства Ближнего Востока.

Коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР в октябре, по предварительным данным, выросли на 22,5 млн баррелей - до 2,748 млрд баррелей - и были на 197 млн баррелей ниже среднего уровня за 2015-2019 годы (референтный уровень эффективности сделки ОПЕК+).

Объемы нефти в структуре запасов по итогам октября составили 1,335 млрд барр., что на 12,9 млн барр. больше, чем в сентябре. Коммерческие запасы нефтепродуктов выросли - на 9,5 млн барр., до 1,413 млрд барр.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, СПРОС, ОЦЕНКА


Похожие новости


Цены на нефть растут более чем на 2% на прогнозе похолодания в США Цены на нефть растут вторую сессию подряд Цены на нефть ускорили подъем, Brent - $78,33 за баррель Нефть продолжает дешеветь Цены на нефть вновь перешли к снижению Нефть дорожает на фоне решения ОПЕК+ сохранить квоты на добычу

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az