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Внешняя политика 13.12.2022 19:26

Главы МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана обсудили перспективы трехстороннего сотрудничества

Встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана прошла во вторник в туркменском городе Аваза, сообщает МИД Азербайджана.

«На встрече были рассмотрены документы, которые планируется принять 14 декабря во время первого саммита глав государств Азербайджана, Турции и Туркменистана. В частности планируется подписание документов в различных областях, в том числе в энергетике, торговле, таможне, транспорте, образовании и культуры», - отмечается в сообщении.

В ходе5 встречи также состоялся обмен мнениями относительно перспектив развития трехстороннего сотрудничества.

Б.Рустамбеков

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Тэги: МИД. ТУРКМЕНИСТАН, ВСТРЕЧА

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