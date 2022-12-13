Главы МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана обсудили перспективы трехстороннего сотрудничества

Встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана прошла во вторник в туркменском городе Аваза, сообщает МИД Азербайджана. «На встрече были рассмотрены документы, которые планируется принять 14 декабря во время первого саммита глав государств Азербайджана, Турции и Туркменистана. В частности планируется подписание документов в различных областях, в том числе в энергетике, торговле, таможне, транспорте, образовании и культуры», - отмечается в сообщении. В ходе5 встречи также состоялся обмен мнениями относительно перспектив развития трехстороннего сотрудничества. Б.Рустамбеков

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