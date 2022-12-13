Цены на нефть растут более чем на 2% на прогнозе похолодания в США

Нефтяные котировки поднимаются более чем на 2% на торгах во вторник вечером на ожиданиях похолодания в Северной Америке.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $2,11 (2,71%) - до $80,10 за баррель.

Котировки январских фьючерсов на WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на $1,71 (2,34%) - до $74,88 за баррель.

Нефтяной рынок растет вторую сессию подряд, восстанавливаясь после падения более чем на 11% на прошлой неделе.

"Цены на нефть отскакивают от почти годовых минимумов на ожиданиях похолодания в Северной Америке и возможном открытии экономики Китая", - отметил главный рыночный стратег SIA Wealth Management Колин Чешински. Снижение температуры воздуха может привести к подъему спроса на топливо, используемого для обогревания помещений, пишет MarketWatch.

Дополнительным импульсом для инвесторов стали данные о замедлении инфляции в США, которые повысили уверенность рынка в том, что Федрезерв может снизить темпы подъема процентных ставок уже на декабрьском заседании. Это в свою очередь привело к падению цены доллара США по отношению к другим валютам мира. Удешевление доллара повышает привлекательность инвестиций в сырьевые товары для трейдеров, пользующихся другими валютами.

Тем временем американский нефтепровод Keystone, приостановленный на прошлой на прошлой неделе из-за утечки нефти, по-прежнему не возобновил работу, и пока непонятно, когда это случится. Пропускная способность трубопровода, соединяющего нефтяные месторождения на юге Канады и НПЗ на побережье Мексиканского залива в США, составляет порядка 600 тыс. баррелей в сутки.