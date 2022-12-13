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ТЭК 13.12.2022 20:48

Индия может привлечь порядка $10 млрд в проекты в секторе возобновляемой энергетики в 2023г.

Индия может привлечь порядка $10 млрд в качестве инвестиций в проекты в секторе возобновляемой энергетики в следующем году, заявила в интервью Bloomberg президент подразделения Bank of America Corp. в Индии Каку Накхате.

В частности, эксперты банка ожидают продолжения притока средств в проекты, связанные с производством электромобилей и водородного топлива.

"Если инвесторы действительно настроены на достижение соответствия критериям ESG и если они заинтересованы в энергетике, то они могут сделать многое в Индии", - отметила Накхате, добавив, что многие компании впечатлены четкостью поставленных индийским правительством целей по достижению нулевых выбросов CO2.

"Люди воспринимают нас (Индию - ИФ) серьезно. Поэтому растет число фондов, инвестирующих в проекты устойчивой экономики, которые хотят вкладывать средства в Индию", - сказала также Накхате.

Помимо проектов в секторе "зеленой" энергетики BofA ожидает увеличения притока инвестиций в потребительские бренды, которые укрепляют собственные позиции на фоне роста доходов населения и потребрасходов в Индии.

Эксперты также полагают, что Индия может стать главным бенефициаром так называемого "френдшоринга" - процесса, при котором компании в организации цепочек поставок отдают приоритет дружественным странам - на фоне проблем, возникших из-за жестких антиковидных ограничений в Китае и начала войны в Украине.

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Тэги: ИНДИЯ, ЭКОЛОГИЯ, ПРОЕКТЫ, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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