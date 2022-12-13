Рецессия в США, Британии и еврозоне в 2023г почти неизбежна - BofA

ецессия в Штатах, Великобритании и еврозоне в следующем году "представляется неизбежной", говорится в сообщении Bank of America.
Это неизбежно после того, как мировые рынки в этом году подверглись "двум значительным потрясениям": инфляции и повышению процентных ставок Федеральной резервной системой, отмечается в сообщении.
Экономика США впадет в "мягкую" рецессию в первом полугодии 2023 года, что, вероятно, окажет негативное влияние на доходы компаний, а этой зимой ожидается экономический спад в Европе, прогнозируют аналитики банка.
Инфляция, вероятно, снизится в 2023 году, но "центральным банкам потребуется время, чтобы объявить о своей победе" над ней, полагает глава отдела глобальных исследований BofA Кэндис Браунинг.
Ожидается, что процентные ставки в США останутся повышенными в течение большей части следующего года. Их снижение предполагается только в конце 2023 года, приводит мнение экспертов издание MT Newswires. ФРС повышает ставки с марта, чтобы обуздать инфляцию.
"Более слабые перспективы роста экономики и более высокие ставки заставляют руководство компаний смещать приоритеты в сторону сокращения долга, отходя от выкупа акций и капзатрат", - отмечается в отчете.
По мере замедления инфляции американцы получат "некоторое снижение цен", но они могут стать "менее готовыми к тратам", поскольку ожидается, что уровень безработицы достигнет пика в 5,5% в первом квартале 2024 года, прогнозирует BofA. Для сравнения: в ноябре безработица в стране находилась на уровне 3,7%.
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