Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

12.12 $/bbl +/- WTI 73.17 +2.15 Brent 77.99 +1.89

Транспорт и связь 13.12.2022 22:40

Большинство стоявших в очереди танкеров прошли через проливы Босфор и Дарданеллы

Турецкие власти заявляют, что 19 из 26 танкеров, образовавших очередь для прохождения через проливы Босфор и Дарданеллы, уже продолжили движение, пишет газета Financial Times.

По ее данным, по проливам прошли танкеры, владельцы которых предоставили необходимые документы.

В последнюю неделю в районе Босфора и Дарданелл образовываются очереди из танкеров. В это время года из-за короткого светового дня и плохой погоды танкерам часто по несколько дней приходится ждать разрешения на проход через проливы. Также прохождение через проливы задерживается из-за необходимости предоставить подтверждение страхового статуса.

В конце ноября Анкара объявила, что проходящие по проливам танкеры, причем не только с российской нефтью, должны будут предоставить письма от страховых компаний, гарантирующие страховое покрытие в турецких водах.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, ТАНКЕРЫ, ДВИЖЕНИЕ


Похожие новости


Почти все застрявшие у берегов Турции танкеры не перевозят нефть из РФ - Белый дом Почти два десятка нефтяных танкеров не могут пройти через Босфор и Дарданеллы Турция с 1 декабря будет требовать страховку у грузоотправителей нефти при проходе через свои проливы

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az