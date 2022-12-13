Большинство стоявших в очереди танкеров прошли через проливы Босфор и Дарданеллы

Турецкие власти заявляют, что 19 из 26 танкеров, образовавших очередь для прохождения через проливы Босфор и Дарданеллы, уже продолжили движение, пишет газета Financial Times.

По ее данным, по проливам прошли танкеры, владельцы которых предоставили необходимые документы.

В последнюю неделю в районе Босфора и Дарданелл образовываются очереди из танкеров. В это время года из-за короткого светового дня и плохой погоды танкерам часто по несколько дней приходится ждать разрешения на проход через проливы. Также прохождение через проливы задерживается из-за необходимости предоставить подтверждение страхового статуса.

В конце ноября Анкара объявила, что проходящие по проливам танкеры, причем не только с российской нефтью, должны будут предоставить письма от страховых компаний, гарантирующие страховое покрытие в турецких водах.