Большинство стоявших в очереди танкеров прошли через проливы Босфор и Дарданеллы

Турецкие власти заявляют, что 19 из 26 танкеров, образовавших очередь для прохождения через проливы Босфор и Дарданеллы, уже продолжили движение, пишет газета Financial Times.
По ее данным, по проливам прошли танкеры, владельцы которых предоставили необходимые документы.
В последнюю неделю в районе Босфора и Дарданелл образовываются очереди из танкеров. В это время года из-за короткого светового дня и плохой погоды танкерам часто по несколько дней приходится ждать разрешения на проход через проливы. Также прохождение через проливы задерживается из-за необходимости предоставить подтверждение страхового статуса.
В конце ноября Анкара объявила, что проходящие по проливам танкеры, причем не только с российской нефтью, должны будут предоставить письма от страховых компаний, гарантирующие страховое покрытие в турецких водах.
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