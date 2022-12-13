Средняя цена нефти Brent в 2023г составит $100 за баррель - BofA

Нефть марки Brent в следующем году будет стоить в среднем $100 за баррель, прогнозируют аналитики Bank of America.

При этом, по их мнению, цена достигнет пикового уровня в $110 за баррель во втором полугодии, пишет MT Newswires.

"Санкции против России, низкие запасы нефти, открытие экономики Китая и желание ОПЕК сократить добычу в случае ослабления спроса должны поддержать высокие цены на энергоносители", - отмечается в отчете банка.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures вечером во вторник торгуются на уровне $80,3 за баррель.