Средняя цена нефти Brent в 2023г составит $100 за баррель - BofA

Нефть марки Brent в следующем году будет стоить в среднем $100 за баррель, прогнозируют аналитики Bank of America.
При этом, по их мнению, цена достигнет пикового уровня в $110 за баррель во втором полугодии, пишет MT Newswires.
"Санкции против России, низкие запасы нефти, открытие экономики Китая и желание ОПЕК сократить добычу в случае ослабления спроса должны поддержать высокие цены на энергоносители", - отмечается в отчете банка.
Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures вечером во вторник торгуются на уровне $80,3 за баррель.
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