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Цена на нефть

12.12 $/bbl +/- WTI 73.17 +2.15 Brent 77.99 +1.89

ТЭК 13.12.2022 22:19

Средняя цена нефти Brent в 2023г составит $100 за баррель - BofA

Нефть марки Brent в следующем году будет стоить в среднем $100 за баррель, прогнозируют аналитики Bank of America.

При этом, по их мнению, цена достигнет пикового уровня в $110 за баррель во втором полугодии, пишет MT Newswires.

"Санкции против России, низкие запасы нефти, открытие экономики Китая и желание ОПЕК сократить добычу в случае ослабления спроса должны поддержать высокие цены на энергоносители", - отмечается в отчете банка.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures вечером во вторник торгуются на уровне $80,3 за баррель.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, АНАЛИТИКИ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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