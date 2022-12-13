Венгерский парламент начнет рассматривать вопрос о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО не раньше 20 февраля

Депутаты парламента Венгрии приступят к рассмотрению вопроса о ратификации присоединения Финляндии и Швеции к НАТО не раньше 20 февраля 2023 года, сообщает во вторник агентство ЭФЭ со ссылкой на венгерские власти.
По словам руководителя канцелярии премьера Гергели Гуляша, 20 февраля возобновляет работу парламент, и потому именно тогда станет возможным провести ратификацию.
По его словам, обсуждение данной темы в парламенте не займет много время, а большинство депутатов, скорее всего, на голосовании поддержат включение Швеции и Финляндии в НАТО.
Ранее власти Венгрии заявляли, что рассчитывают завершить процесс ратификации в начале февраля 2023 года.
Все страны НАТО, кроме Турции и Венгрии, уже завершили ратификацию вступления в альянс двух скандинавских стран.
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