Ущерб экономике Украины к концу 2022г составит $700 млрд, ВВП может упасть на 50% - премьер

Власти Украины оценивают ущерб, нанесенный экономике в результате военного конфликта, к концу текущего года в $700 млрд.

"По нашим оценкам, которые верифицированы Всемирным банком, сумма ущерба, нанесенного экономике Украины, на 1 июня составляет $350 млрд. К концу года эта сумма, очевидно, удвоится", - заявил глава украинского правительства Денис Шмыгаль на экономическом форуме в Париже во вторник.

По его словам, падение ВВП по итогам 2022 года может составить 50%.

Шмыгаль отметил, что сейчас сокращение украинской экономики прогнозируется на уровне 35-40%. Однако при условии дальнейшего разрушения инфраструктуры, в том числе энергетической, "мы можем потерять еще плюс 10% к этим цифрам, то есть до 50% нашего ВВП", сказал он.