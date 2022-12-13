МИД Азербайджана обвинил Армению в лицемерии

МИД Азербайджана призвал Армению положить конец действиям против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

«Категорически отвергаем безосновательное заявление МИД Армении от 13 декабря 2022 года, в котором азербайджанская сторона обвиняется в сложившейся ситуации на дороге Шуша-Лачин и искажается обязательства в рамках трехсторонних договоренностей», - говорится в заявлении МИД.

Ведомство отмечает, что обвинение в адрес азербайджанской стороны о перекрытии Лачинской дороги и нарушении трехсторонней декларации со стороны МИД Армении не что иное, как лицемерие.

«Напоминаем, что положения заявления, подписанного лидерами Азербайджана, РФ и Армении 10 ноября 2020 года, Арменией до сих пор не выполнены. В частности, вооруженные силы Армении до сих пор не выведены с территории Азербайджана, а Лачинская дорога используется с целью военных провокаций и для незаконной экономической деятельности», - подчеркивает МИД.

«Что касается утверждений о том, что Лачинская дорога была закрыта и что армянские жители, проживающие в этом районе, столкнулись с угрозой гуманитарного кризиса, то отметим, что Лачинская дорога была закрыта не азербайджанскими протестующими, а миротворческим контингентом Российской Федерации, который временно дислоцируется на территории Азербайджана. Азербайджанская сторона готова удовлетворить гуманитарные потребности всех местных жителей и претензии Армении не имеют под собой никаких оснований», - указывает ведомство.

МИД отмечает, что акция протеста, проводимая представителями азербайджанского гражданского общества и экологическими активистами на дороге Шуша-Лачин, является результатом законного недовольства азербайджанской общественности незаконной экономической деятельностью, разграблением природных ресурсов и ущербом окружающей среде на азербайджанских территориях, где дислоцированы российские миротворцы.

Внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что Азербайджан полностью выполняет свои обязательства и настоятельно требует, чтобы Армения также выполняла свои обязательства. «В отличие от Армении, Азербайджан, выступающий инициатором мирной повестки между двумя странами, не заинтересован в нагнетании напряженности в регионе. Азербайджан обеспечивает безопасность и целостность своих территорий на законных основаниях. Армянская сторона должна положить конец заявлениям и действиям против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана», - заявляет МИД.

Как сообщалось ранее, с 12 декабря экоактивисты и представители НПО Азербайджана осуществляют акцию на автодороге Шуша-Лачин в Карабахском регионе страны с требованием прекратить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых в регионе.

С начала декабря начались переговоры между властями Азербайджана и командующим РМК Андреем Волковым о проведении азербайджанскими специалистами мониторинга незаконной эксплуатации месторождений и нанесенного вреда. В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием РМК была достигнута договоренность, что группа азербайджанских специалистов с 10 декабря начнет предварительный мониторинг ситуации с незаконной эксплуатацией месторождений полезных ископаемых в Карабахском регионе Азербайджана.

10 декабря в совместном заявлении министерства экономики и министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана говорилось, что в ходе работ планировались осмотр месторождений полезных ископаемых, в частности, золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, проведение мониторинга по различным направлениям, организация кадастрового учета имущества, оценка потенциального ущерба и рисков для окружающей среды, источников подземных и поверхностных вод.

Однако, в тот же день в министерстве экономики Азербайджана сообщили о срыве мониторинга после организованной провокации. "Мы увидели, что на том месте собралась группа агрессивно настроенных молодых людей. Они воспрепятствовали нашему проходу на объекты, месторождения. Считаем, что это была преднамеренная провокация, за которой стояли прибывшие туда Виталий Баласанян и представившийся представителем самопровозглашенного режима Рубен Варданян", - заявил журналистам представитель Минэкономики Азербайджана Масим Мамедов.

Он добавил, что "вопреки достигнутым договоренностям, российские миротворцы не создали условий для нормальной деятельности" азербайджанских специалистов.

Данный инцидент стал причиной для того, чтобы МИД Азербайджана направил российской стороне ноту. Как сообщил спикер МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, Баку в ноте призвал российскую сторону обеспечить беспрепятственный доступ представителей Азербайджана к месторождениям в Карабахском регионе. Азербайджанская сторона также заявила о недопустимости воспрепятствования или выдвижения каких-либо условий для такой поездки.

Представитель внешнеполитического ведомства отметил, что согласно полученной Азербайджаном информации, наблюдается незаконная эксплуатация природных ресурсов и ухудшение экологической обстановки, в частности на золоторудном месторождении Гызылбулаг и медно-молибденовом месторождении Демирли.

Р.Ахмедов