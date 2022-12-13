ЕС продолжит обсуждать потолок цен на газ на следующей неделе

Представители стран-членов ЕС приняли решение отложить до следующей недели вопрос о введении потолка цен на газ, сообщил министр экономики и энергетики ФРГ Роберт Хабек.

"По значительным пунктам, важным и с символической точки зрения, не удалось договориться, их придется продолжить обсуждать в понедельник", - приводит агентство Bloomberg слова министра.

Однако, по его словам, странам ЕС удалось согласовать "90-95% того, что они обсуждали во вторник".

Со своей стороны, министр промышленности и торговли председательствующей в Совете ЕС Чехии Йозеф Сикела на пресс-конференции во вторник вечером выразил уверенность, что остающиеся разногласия удастся устранить. Он тоже заверил, что по многим вопросам министрам во вторник удалось договориться, однако сохраняются разногласия насчет того, при каком уровне цен и при каких условиях следует применять потолок цен.