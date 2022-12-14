В Вашингтоне высказываются резко против идеи ввода сербских сил на север Косово

Специальный представитель США по Западным Балканам Габриэль Эскобар во вторник заявил, что в Вашингтоне выступают категорически против того, чтобы сербские силы возвращались на север Косово.

"Мы это категорически отвергаем. Мы это вообще не поддерживаем", - цитирует его слова сербский телеканал РТС. Эскобар отметил, что не ожидает, что такое произойдет.

"Хотел бы напомнить, что Косово располагает серьезными гарантиями со стороны Вашингтона в сфере безопасности, что проявляется в участии США в Силах для Косово (КФОР)", - добавил Эскобар.

Накануне стало известно о том, что в четверг власти Сербии намерены запросить у действующих под эгидой НАТО сил КФОР согласие на отправку сербских военных и полицейских на север Косово, где расположены сербские общины.