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Дальнее зарубежье 14.12.2022 09:41

В Вашингтоне высказываются резко против идеи ввода сербских сил на север Косово

Специальный представитель США по Западным Балканам Габриэль Эскобар во вторник заявил, что в Вашингтоне выступают категорически против того, чтобы сербские силы возвращались на север Косово.

"Мы это категорически отвергаем. Мы это вообще не поддерживаем", - цитирует его слова сербский телеканал РТС. Эскобар отметил, что не ожидает, что такое произойдет.

"Хотел бы напомнить, что Косово располагает серьезными гарантиями со стороны Вашингтона в сфере безопасности, что проявляется в участии США в Силах для Косово (КФОР)", - добавил Эскобар.

Накануне стало известно о том, что в четверг власти Сербии намерены запросить у действующих под эгидой НАТО сил КФОР согласие на отправку сербских военных и полицейских на север Косово, где расположены сербские общины.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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