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Внешняя политика 14.12.2022 09:38

Алиев прибыл с рабочим визитом в Туркменистан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду прибыл с рабочим визитом в Туркменистан, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

Как сообщалось ранее, 14 декабря в городе Туркменбаши пройдет саммит президентов Азербайджана, Турции и Туркменистана.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ТУРКМЕНИСТАН, ВИЗИТ


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