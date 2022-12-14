Алиев прибыл с рабочим визитом в Туркменистан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду прибыл с рабочим визитом в Туркменистан, сообщает сайт главы азербайджанского государства. Как сообщалось ранее, 14 декабря в городе Туркменбаши пройдет саммит президентов Азербайджана, Турции и Туркменистана. Б.Рустамбеков

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