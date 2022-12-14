Манат дешевеет к евро, подорожал к рублю, стабилен к лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 14 декабря сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 14 декабря ЦБА установил на уровне 1.8062 маната/1EUR (13 декабря - 1.7921 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 14 декабря установил на уровне 0.0269 манат/1RUB (13 декабря - 0.027 манат/1RUB).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 14 декабря ЦБА оставил на уровне 0.0912 манат/1TRY.

Х.Насирзаде