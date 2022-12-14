Манат дешевеет к евро, подорожал к рублю, стабилен к лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 14 декабря сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 14 декабря ЦБА установил на уровне 1.8062 маната/1EUR (13 декабря - 1.7921 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 14 декабря установил на уровне 0.0269 манат/1RUB (13 декабря - 0.027 манат/1RUB).
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 14 декабря ЦБА оставил на уровне 0.0912 манат/1TRY.
Х.Насирзаде
Президенты Азербайджана, Турции и Туркменистана обсуждают вопросы расширения трехстороннего взаимодействия
Президенты Азербайджана и Туркменистана обсудили наращивание сотрудничества в сферах ТЭК и транспорта
Президент Азербайджана и глава парламента Туркменистана обсудили перспективы двустороннего сотрудничества
Число случаев COVID-19 в мире превысило 650 млн - университет Хопкинса
В Азербайджане за сутки выявлено 64 случая заболеваемости COVID-19
В Азербайджане около 480 военнослужащих за безупречную службу получат жилье, приобретенное за счет средств госбюджета
ЕС пока не согласовал девятый пакет санкций против РФ, остается нерешенным ряд вопросов - Боррель
«MIDA» отбирает подрядчика для строительства пяти жилых домов в Джабраиле
Danske Bank выплатит $413 млн по соглашению с SEC в связи с делом об отмывании денег в Эстонии
США разместили на востоке Греции ударно-разведывательные беспилотники MQ-9
НАТО намерено усилить оборону от беспилотников, крылатых и гиперзвуковых ракет
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Банк Республика представил клиентам новую карту «NeoKart Visa»
Такую лотерею вы точно не видели!
Компания «Азпетрол» увеличила количество автозаправочных станций до 98
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают