Вице-премьер Госсовета КНР заверил президента Ирана в решимости Пекина развивать отношения между двумя странами

Вице-премьер Госсовета Ху Чуньхуа заявил, что Китай готов продолжать развитие отношений стратегического партнерства с Ираном и поддерживать Тегеран в противодействии иностранному вмешательству.

Ху Чуньхуа на встрече в Тегеране с президентом Ирана Ибрахимом Раиси заявил: "Китай рассматривает китайско-иранские отношения со стратегической точки зрения, и его решимость развивать всеобъемлющее стратегическое партнерство с Ираном непоколебима", - говорится в сообщении о встрече, размещенном на сайте китайского правительства.

Как отмечается в сообщении, китайский вице-премьер подчеркнул, что Пекин "твердо поддерживает иранскую сторону в противодействии внешнему вмешательству и защите национального суверенитета, территориальной целостности и национального достоинства".