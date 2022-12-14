Число случаев COVID-19 в мире превысило 650 млн - университет Хопкинса

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро среды достигло 650 млн 428 тыс. 410, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 656 тыс. 422 человек.
В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.
Количество инфицированных и скончавшихся от последствий заражения составило:
США - 99 млн 526 тыс. 290 и 1 млн 85 тыс. 224.
Индия - 44 млн 676 тыс. 470 и 530 тыс. 658.
Франция - 38 млн 815 тыс. 319 и 161 тыс. 49.
Бразилия - 35 млн 696 тыс. 918 и 691 тыс. 178.
Германия - 36 млн 859 тыс. 58 и 159 тыс. 367.
По информации портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро среды составил 854,7. В США на 1 млн жителей скончались 3 тыс. 317 человек, в Индии - 377, во Франции - 2 тыс. 440, в Бразилии - 3 тыс. 209, в Германии - 1 тыс. 900.
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