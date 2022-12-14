Акционеры Kapital Bank в январе 2023г обсудят выплату дивидендов

Акционеры азербайджанского ОАО "Kapital Bank" на внеочередном заседании 12 января 2023 года обсудят вопросы, связанные с деятельностью банка, в том числе, выплату дивидендов.

«12 января 2023 года состоится внеочередное общее собрание акционеров банка. На нем будет обсуждаться вопрос выплаты дивидендов по привилегированным акциям», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.

Кроме этого, акционеры обсудят другие вопросы, связанные с деятельностью банка.

Уставный капитал Kapital Bank на 30 сентября 2022 года равен 245,85 млн манатов.

Kapital Bank является старейшим банком в Азербайджане (действует более 140 лет) и в настоящее входит в топ-3 банков страны по объему активов. Акционерами банка являются PASHA Holding (99,8755% и физические лица (0,1245%).

Х.Насирзаде