Банк Республика представил клиентам новую карту «NeoKart Visa»

Банк Республика, один из ведущих банков страны, в преддверии Нового года продолжает радовать своих клиентов интересными и выгодными акциями.
Neo, подаривший за короткий период времени клиентам крупные суммы кэшбэка, много миль, мобильный интернет и минуты разговора, представил для своих клиентов новый выбор -NeoKart Visa! Другими словами, теперь клиенты смогут приобрести карту «NeoKart» со многими преимуществами на базе Visa.
Кроме того, в рамках новой акции, которая продлится до 15 февраля 2023 года, клиенты, приобретшие карту NeoKart Visa, получат 2-кратный «Welcome bonus», а также при оплате картой 2-кратный NeoBonus!
Новая карта сочетает в себе все преимущества мирового лидера индустрии цифровых платежей Visa и удобства услуг Банка Республика. Владельцы новых карт при оплате через POS-терминалы в любой точке мира или совершении онлайн-покупок получат NeoBonus от Банка Республика.Затемклиенты с помощью приложения «Mobil Şöbə»смогут обменять заработанные NeoBonus на кэшбэк, мили, мобильный интернет и минуты разговора.Сочетая в себе множество функций, NeoKart также будет приносить клиентам дополнительный ежемесячный процентный доход до 5% на остаток карточного счета!
Дебетовая карта NeoKart представлена в 3-х валютах (AZN/USD/EUR) и выдается сроком на 36 месяцев в 2 видах:NeoKart Standard и NeoKart Premium. Комиссия за снятие наличных по карте в сети банкоматов банка составляет 0%. Кроме того, есть возможность обналичивать без комиссии в сети банкоматов других банков страны. Вдобавок владельцы NeoKart могут получить кредитную линию до 15.000 манатов с льготным периодом 45 дней.
Для получения NeoKart Visa приходить в банк не обязательно. При онлайн-заказе, нужная карта будет доставлена Вам по указанному адресу бесплатно всего за 3 дня.
Вы можете заказать NeoKart онлайнна официальном сайте банка, а также с помощью сервиса Chat-Bot в WhatsApp, отправив слово «Kart» на номер 050 6 144144.
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