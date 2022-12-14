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Дальнее зарубежье 14.12.2022 10:52

Из-за снегопадов в Парижском регионе отменили большое количество авиарейсов

Значительное количество авиарейсов в аэропортах "Орли" и "Руасси" отменили из-за снегопадов в Парижском регионе (Иль-де-Франс), сообщает BFMTV.

"В то время как в Иль-де-Франс ожидается снегопад, воздушное движение в парижских аэропортах в среду будет сильно нарушено", - цитирует BFMTV сообщение Главного управления гражданской авиации Франции.

В аэропорту Руасси отменены 20% рейсов, в Орли - 25% рейсов.

Кроме того власти региона Иль-де-Франс обратились к жителям с просьбой по возможности ограничить перемещение в среду и поработать из дома из-за неблагоприятных погодных условий.

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