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Транспорт и связь 14.12.2022 10:56

Азербайджан, Туркменистан и Турция обсудили развитие кооперации в сфере транспорта

Актуальные вопросы развития межгосударственного сотрудничества в транспортной сфере обсудили во вторник руководители соответствующих структур Азербайджана, Туркменистана и Турции накануне первого трехстороннего саммита.

«На повестку дня встречи был вынесен широкий спектр вопросов развития взаимовыгодного сотрудничества по созданию современной инфраструктуры морских, автомобильных и железнодорожных перевозок пассажиров и грузов», - сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на сайт президента Туркменистана.

Три страны располагают огромным потенциалом в транспортной области и стремятся его реализовать сообща, в целях поддержания устойчивого экономического роста, повышения благосостояния народов трёх государств и укрепления международных торговых связей.

«Отдельной темой переговоров стали вопросы, касающиеся принятия совместных мер по развитию железнодорожных перевозок, разработка проекта Соглашения по созданию конкурентных тарифов и условий при осуществлении перевозок железнодорожным транспортом. Среди главных тем встречи – гармонизация и создание благоприятных условий для автомобильных перевозчиков. В данной связи рассматривались возможности разработки механизмов выдачи виз», - подчеркивается в информации.

Кроме этого, для развития контейнерных перевозок железнодорожным, автомобильным и морским транспортом, обсуждалось взаимодействие соответствующих структур трёх стран в разработке единых механизмов контейнерных перевозок и создания благоприятных тарифных условий.

Р.Ахмедов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРКМЕНИСТАН, ТУРЦИЯ, ТРАНСПОРТ


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