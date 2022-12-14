Президент Азербайджана и глава парламента Туркменистана обсудили перспективы двустороннего сотрудничества

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел встречу с председателем Халк маслахаты Милли Генгеша (верхняя палата парламента – ИФ) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает издание «Туркменистан Золотой век».

«В ходе встречи стороны обсудили вопросы расширения двустороннего взаимодействия в экономической сфере, подчеркнули значение деятельности совместной межправкомиссии по экономическому сотрудничеству», - подчеркивается в информации.

В числе достижений двустороннего взаимодействия собеседники отметили подписание 21 января 2021 года в Ашхабаде Меморандума о взаимопонимании о совместной разведке, разработке и освоении углеводородного месторождения «Достлуг» в Каспийском море.

Кроме этого, собеседники также уделили внимание взаимодействию в гуманитарной области, высказавшись за дальнейшее расширение сотрудничества по линии культуры, науки и образования, а также здравоохранения и туризма.

Х.Насирзаде