Президенты Азербайджана и Туркменистана обсудили наращивание сотрудничества в сферах ТЭК и транспорта

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках рабочего визита в Туркменистан в среду провел встречу с туркменским коллегой Сердаром Бердымухамедовым.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на издание «Туркменистан Золотой век», в ходе встречи главы двух государств обсудили ход реализации достигнутых ранее договоренностей.

«Отдельной темой обсуждений стали перспективы расширения взаимодействия в сфере обеспечения энергетической безопасности, а также создания современной транзитно-транспортной инфраструктуры с учетом выгодного географического положения двух стран, располагающих колоссальными углеводородными ресурсами», - отмечается в информации.

В этой связи, была отмечена актуальность подписанного в Ашхабаде в январе прошлого года Меморандума о взаимопонимании о совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения «Достлуг» в Каспийском море.

Собеседники подчеркнули, что ТЭК и транспорт являются важнейшими векторами взаимовыгодного сотрудничества. Алиев в этой связи поддержал предложения Бердымухамедова о необходимости дальнейшего наращивания партнерства в сферах ТЭК и транспорта.

Кроме этого, президенты заявили о намерениях расширения и укрепления связей в образовании, науке, культуре и здравоохранении.

Х.Насирзаде