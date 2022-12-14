Минэнерго Казахстана хочет к 2029г за счет газификации жилфонда обеспечить доступ к газу 65% населения

Газификацию жилого сектора в Казахстане планируется развивать с тем, чтобы к 2029 году 65% населения республики имели доступ к газу, сообщил министр энергетики республики Болат Акчулаков на заседании правительства в среду.

По итогам 2021 года этот показатель составил 57,7%.

"Министерством планируется довести уровень газификации населения к 2029 году до 65%, что обеспечит 12 млн человек природным газом", - сказал Акчулаков.

По его словам, для усиления энергетической безопасности к 2029 году в Казахстане будет введено 3,7 ГВт энергогенерирующих мощностей, в том числе в рамках модернизации электростанций - 1,8 ГВт и строительства новых парогазовых установок - 1,9 ГВт.

Он также отметил, что к 2026 году будет введено свыше 50 объектов ВИЭ. Таким образом, по его словам, объем производства возобновляемой энергии вырастет в 1,5 раза и достигнет 7% в общей выработке электроэнергии по стране.

"До 2029 года будут проведены работы по модернизации национальной электрической сети, в том числе присоединение электрических сетей Западного Казахстана к Единой электроэнергетической системе", - добавил глава Минэнерго.