Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

12.12 $/bbl +/- WTI 73.17 +2.15 Brent 77.99 +1.89

ТЭК 14.12.2022 16:34

Минэнерго Казахстана хочет к 2029г за счет газификации жилфонда обеспечить доступ к газу 65% населения

Газификацию жилого сектора в Казахстане планируется развивать с тем, чтобы к 2029 году 65% населения республики имели доступ к газу, сообщил министр энергетики республики Болат Акчулаков на заседании правительства в среду.

По итогам 2021 года этот показатель составил 57,7%.

"Министерством планируется довести уровень газификации населения к 2029 году до 65%, что обеспечит 12 млн человек природным газом", - сказал Акчулаков.

По его словам, для усиления энергетической безопасности к 2029 году в Казахстане будет введено 3,7 ГВт энергогенерирующих мощностей, в том числе в рамках модернизации электростанций - 1,8 ГВт и строительства новых парогазовых установок - 1,9 ГВт.

Он также отметил, что к 2026 году будет введено свыше 50 объектов ВИЭ. Таким образом, по его словам, объем производства возобновляемой энергии вырастет в 1,5 раза и достигнет 7% в общей выработке электроэнергии по стране.

"До 2029 года будут проведены работы по модернизации национальной электрической сети, в том числе присоединение электрических сетей Западного Казахстана к Единой электроэнергетической системе", - добавил глава Минэнерго.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az