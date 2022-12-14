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Финансы 14.12.2022 16:03

АБР снизил прогноз роста ВВП развивающихся стран Азии в 2022г до 4,2%, в 2023г - до 4,6%

Азиатский банк развития (АБР) снизил прогноз экономического роста для стран Азии с развивающейся экономикой на 2022-2023 гг. на фоне ухудшения глобальных перспектив.

Теперь предполагается повышение их ВВП в этом году на 4,2% по сравнению с ожидавшимися в сентябре 4,3%, в следующем году - на 4,6% против 4,9% ранее.

Также АБР понизил прогноз инфляции в 2022 году до 4,4% с 4,5%. Однако оценка темпов роста потребительских цен в 2023 году была поднята до 4,2% с 4,0% из-за сохраняющегося инфляционного давления со стороны энергоносителей и продуктов питания.

Как ожидается, в развивающихся странах Азии без учета КНР экономический рост составит 5,4% в текущем году и 5% - в следующем. Ранее оба показателя оценивались в 5,3%.

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Тэги: АЗИЯ, ЭКОНОМИКА, АБР, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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