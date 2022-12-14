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Туризм 14.12.2022 15:51

Налог на проживание в размере 2% начнут взимать с 1 января в отелях Турции

Налог на проживание в размере 2% от стоимости размещения начнут взимать с 1 января 2023 года во всех объектах размещения Турции - отелях, мотелях, апартаментах, пансионатах, гостевых домах и кемпингах, сообщают турецкие СМИ.

Как уточняется, налог вводится по инициативе министерства финансов и казначейства страны. В соответствии с законом, принятым турецким парламентом в 2019 году, он должен был быть введен еще в апреле 2020 года, но был отложен из-за пандемии коронавируса и протестов отельеров. Президент Турции Реджеп Эрдоган тогда заявил, что перенос налога станет одной из мер поддержки туристической отрасли. Новая дата вступления в силу закона - 1 января 2023 года.

Налог в размере 2% стоимости размещения вводится только на проживание в отелях. Проведение мероприятий в отелях - свадеб, конгрессов, конференций и других - не будут облагаться налогом в том случае, если гости при этом не остаются на ночь.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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