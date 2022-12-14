Bank Respublika по итогам 11 мес. сохранил лидерство по льготному кредитованию бизнеса из средств SIF

ОАО «Bank Respublika» возглавил в январе-ноябре 2022 года список банков-агентов Фонда развития предпринимательства (SIF) по объему льготных кредитов, выданных бизнесу.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в SIF, Bank Respublika за 11 месяцев 2022 года из средств фонда выдал предпринимателям льготных кредитов на общую сумму 21,7 млн манатов.

На втором месте по объему кредитования бизнеса - «PASHA Bank» - 13,8 млн манатов, третье место занимает Kapital Bank (13,3 млн манатов).

В топ-5 по объему кредитования из средств SIF также вошли RabitaBank (10,5 млн манатов) и «Yelo Bank» (9 млн манатов).

Как сообщалось ранее, Bank Respublika по итогам 2021 года возглавил список банков-агентов SIF по объему льготного кредитования бизнеса - 20,3 млн манатов.

Р.Ахмедов