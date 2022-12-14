Авиакомпания "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) c 15 декабря начнет выполнение рейсов по маршруту Баку-Фергана-Баку.
"AZAL расширяет программу полетов в Узбекистан и открывает продажу билетов по маршруту Баку-Фергана-Баку. Первый полет в этот город авиакомпания выполнит 15 декабря, рейсы будут осуществляться раз в неделю - по четвергам", - говорится в сообщении AZAL.
В настоящее время AZAL выполняет рейсы в другие два города Узбекистана - Ташкент и Самарканд.
Авиабилеты на эти и другие рейсы AZAL можно приобрести на официальном сайте авиакомпании - www.azal.az, а также в аккредитованных агентствах авиаперевозчика.
К перевозке на данных рейсах будут приниматься пассажиры, соответствующие обозначенным условиям перевозки и кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений.
Н.Аббасова
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