Авиакомпания "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) c 15 декабря начнет выполнение рейсов по маршруту Баку-Фергана-Баку.

"AZAL расширяет программу полетов в Узбекистан и открывает продажу билетов по маршруту Баку-Фергана-Баку. Первый полет в этот город авиакомпания выполнит 15 декабря, рейсы будут осуществляться раз в неделю - по четвергам", - говорится в сообщении AZAL.

В настоящее время AZAL выполняет рейсы в другие два города Узбекистана - Ташкент и Самарканд.

Авиабилеты на эти и другие рейсы AZAL можно приобрести на официальном сайте авиакомпании - www.azal.az, а также в аккредитованных агентствах авиаперевозчика.

К перевозке на данных рейсах будут приниматься пассажиры, соответствующие обозначенным условиям перевозки и кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений.

Н.Аббасова