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Транспорт и связь 14.12.2022 16:12

AZAL c 15 декабря начнет выполнение рейсов по маршруту Баку-Фергана

Авиакомпания "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) c 15 декабря начнет выполнение рейсов по маршруту Баку-Фергана-Баку.

"AZAL расширяет программу полетов в Узбекистан и открывает продажу билетов по маршруту Баку-Фергана-Баку. Первый полет в этот город авиакомпания выполнит 15 декабря, рейсы будут осуществляться раз в неделю - по четвергам", - говорится в сообщении AZAL.

В настоящее время AZAL выполняет рейсы в другие два города Узбекистана - Ташкент и Самарканд.

Авиабилеты на эти и другие рейсы AZAL можно приобрести на официальном сайте авиакомпании - www.azal.az, а также в аккредитованных агентствах авиаперевозчика.

К перевозке на данных рейсах будут приниматься пассажиры, соответствующие обозначенным условиям перевозки и кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений.

Н.Аббасова

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, AZAL, РЕЙСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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