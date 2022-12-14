Азербайджан в январе-ноябре сократил добычу золота на 6%, серебра - увеличил на 60%

Добыча золота в Азербайджане в январе-ноябре 2022 года составила 3 тыс. 1,5 кг, что на 6,1% меньше показателя за аналогичный период 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

Добыча серебра за отчетный период составила 7 тыс. 512 кг (рост на 59,8%).

Добытое золото и серебро переданы на переработку.

По данным статистики, на 1 декабря 2022 года запасы добытого золота на складах компаний-производителей составляют 432,7 кг, серебра - 1 тыс. 935,2 кг.

В настоящее время в Азербайджане добычей драгметалов занимаются государственное ЗАО "AzerGold" и британская компания Anglo Asian Mining PLC.

ЗАО "AzerGold" создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.

C Anglo Asian Mining PLC контракт типа PSA был подписан 21 августа 1997 года и предусматривал разработку 6 месторождений. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining PLC - 49%. По новому договору, подписанному в сентябре 2021 года, компания получила в свое распоряжение три новых контрактных блока и отказалась от прав на разработку одного. Таким образом, в настоящее время компания владеет правами на разработку в Азербайджане 8 контрактных площадей. В настоящее время Anglo Asian Mining добычу драгметаллов с контрактных площадей Гедабек и Гоша.

Б.Рустамбеков