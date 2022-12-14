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Финансы 14.12.2022 16:25

Номинальные денежные доходы населения Азербайджана за 11 мес. выросли на 20,5%

Номинальные денежные доходы населения Азербайджана в январе-ноябре 2022 года составили 62 млрд 233,9 млн манатов, что на 20,5% больше показателя 11 месяцев 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане в январе-ноябре 2022 года составила 13,8%.

Согласно данным статистики, номинальные денежные доходы на душу населения за 11 месяцев 2022 года увеличились на 19,9% - до 6 тыс. 182,2 манат.

После уплаты всех налогов и прочих обязательных платежей в распоряжении населения остались доходы в размере 55 млрд 761,6 млн манатов, что на 20,8% больше показателя за 11 месяцев 2021 года.

Официальный курс на 14 декабря: 1,7 манат/$1

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ГОСКОМСТАТ, ДОХОДЫ, НАСЕЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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