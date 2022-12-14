Азербайджан за 11 мес. сократил добычу нефти с конденсатом на 5,4%, газа - увеличил на 7%

Добыча нефти с газоконденсатом в Азербайджане в январе-ноябре 2022 года составила 29 млн 911,9 тыс. тонн, что на 5,4% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
В том числе, добыча товарной нефти с конденсатом составила 29 млн 827,9 тыс. тонн (спад на 5,5%).
Добыча газа в Азербайджане в январе-ноябре 2022 года составила 42 млрд 498 млн кубометров (рост на 7,1%). При этом, добыча товарного газа составила 31 млрд 790,9 млн кубометров (рост на 8%).
В 2021 году добыча нефти с газоконденсатом в Азербайджане составила 34 млн 580,7 тыс. тонн (рост на 0,1%), газа - 43 млрд 863,5 млн кубометров (рост на 18,1%).
Н.Аббасова
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