Еврокомиссия выплатила 500 млн евро макрофинансовой помощи Украине

Еврокомиссия (ЕК) объявила в среду о выплате дополнительных 500 млн евро в качестве макрофинансовой помощи Украине.

"Сегодня комиссия выплатила третий и последний транш в размере 500 млн евро в рамках исключительной макрофинансовой помощи для Украины на сумму 5 млрд евро. Эта выплата является частью пакета мер макрофинансовой помощи, объявленных комиссией 18 мая и одобренных Европейским советом 23-24 июня 2022 года", - сообщается в коммюнике ЕК, опубликованном в Брюсселе.

В документе поясняется, что с учетом данной выплаты общая сумма макрофинансовой помощи ЕС Украине с начала спецоперации РФ достигла 7,2 млрд евро.

"Средства были предоставлены Украине в виде кредитов на очень льготных условиях с более длительными сроками погашения, чем в рамках обычного порядка макрофинансовой помощи. Еще одним проявлением солидарности является то, что бюджет ЕС покроет проценты по этим исключительным кредитам макрофинансовой помощи, по крайней мере, при текущем многолетнем финансовом плане (бюджете ЕС)", - заявляют в Брюсселе.

В ЕК объясняют, что эта выплата в 500 млн евро последовала за положительной оценкой комиссией выполнения Украиной семи мер структурной политики, согласованных в меморандуме о взаимопонимании, подписанном 3 октября.

"Эти меры направлены на укрепление устойчивости страны и экономической стабильности, улучшение делового климата, укрепление верховенства права и управления и гарантии энергетической безопасности Украины", - отмечают в Еврокомиссии.

В Брюсселе напомнили, что уже выплатили Украине 600 млн евро в марте и еще 600 млн евро в мае нынешнего года, затем 1 млрд евро в августе, 2 млрд евро в октябре и 2,5 млрд евро в ноябре.

Еврокомиссия предложила 9 ноября 2022 года для продолжения поддержки Украины "пакет макрофинансовой помощи плюс" на сумму до 18 млрд евро "при стабильном, регулярном и предсказуемом финансировании в среднем 1,5 млрд евро в месяц, которое поможет покрыть значительную часть потребностей Украины в краткосрочном финансировании на 2023 год".