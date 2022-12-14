Транспортировка нефти по БТД за 11 мес. увеличилась на 12,5%, прокачка транзитной нефти выросла на 45%

Объем прокачки нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в январе-ноябре 2022 года составил 27 млн 121 тыс. тонн, что на 12,5% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
В январе-ноябре 2022 года по нефтепроводу БТД прокачано 78,8% от общего объема нефти, транспортированной по магистральным нефтепроводам Азербайджана.
По данным ведомства, прокачка транзитной нефти по БТД в январе-ноябре 2022 года составила 4 млн 668,9 тыс. тонн (рост на 45,4%).
В настоящее время по нефтепроводу БТД прокачивается нефть с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли и конденсат с месторождения Шах-Дениз, а также нефть компании SOCAR. Также по БТД осуществляется прокачка нефти ряда других стран региона Каспийского моря.
Протяженность нефтепровода БТД составляет 1,768 тыс. км, из них в Азербайджане - 443 км, Грузии - 249 км, Турции - 1,076 тыс. км. Пропускная способность трубопровода превышает 50 млн тонн нефти в год.
Участниками проекта являются: BP (30,1%); SOCAR (25%); MOL (8,9%); Equinor (8,71%); TPAO (6,53%); ENI (5%); Itochu (3,4%); ExxonMobil (2,5%); INPEX (2,5%), TotalEnergies (5%) и ONGC (2,36%).
Объем прокачки нефти по БТД в 2021 году составил 26 млн 421,5 тыс. тонн, что на 3,9% ниже показателя 2020 года.
Н.Аббасова
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