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СНГ 14.12.2022 17:14

Путин сообщил, что сделал прививку в условиях роста заболеваемости ОРВИ

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на фоне роста заболеваемости ОРВИ в стране сделал прививку.

"Помните, я несколько дней назад спрашивал вас, нужно делать прививку или нет. Вы мне сказали: "Да, надо сделать". Вот, докладываю: вчера сделал", - сказал Путин в среду на совещании с членами правительства, обращаясь к главе Роспотребнадзора Анне Поповой.

"Всем коллегам тоже советую", - добавил президент.

Президент рассказал, что в среду уже занимался спортом с утра в обычном режиме.

"Все нормально. Без всяких вопросов", - добавил глава государства.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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