Путин сообщил, что сделал прививку в условиях роста заболеваемости ОРВИ

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на фоне роста заболеваемости ОРВИ в стране сделал прививку.

"Помните, я несколько дней назад спрашивал вас, нужно делать прививку или нет. Вы мне сказали: "Да, надо сделать". Вот, докладываю: вчера сделал", - сказал Путин в среду на совещании с членами правительства, обращаясь к главе Роспотребнадзора Анне Поповой.

"Всем коллегам тоже советую", - добавил президент.

Президент рассказал, что в среду уже занимался спортом с утра в обычном режиме.

"Все нормально. Без всяких вопросов", - добавил глава государства.