Путин сообщил, что сделал прививку в условиях роста заболеваемости ОРВИ

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на фоне роста заболеваемости ОРВИ в стране сделал прививку.
"Помните, я несколько дней назад спрашивал вас, нужно делать прививку или нет. Вы мне сказали: "Да, надо сделать". Вот, докладываю: вчера сделал", - сказал Путин в среду на совещании с членами правительства, обращаясь к главе Роспотребнадзора Анне Поповой.
"Всем коллегам тоже советую", - добавил президент.
Президент рассказал, что в среду уже занимался спортом с утра в обычном режиме.
"Все нормально. Без всяких вопросов", - добавил глава государства.
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