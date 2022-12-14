Азербайджан за 11 месяцев сократил производство легковых автомобилей на 11%

Производство легковых автомобилей в Азербайджане в январе-ноябре 2022 года составило 1 812 единиц, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
Производство автомобилей по сравнению с аналогичным периодом 2021 года сократилось на 10,7%.
В январе было произведено 102 автомобиля, феврале - 3, марте - 334, апреле - 271, мае - 229, июне - 118, июле - 153, в августе - 179, в сентябре - 121, в октябре - 124, в ноябре - 178.
На складах производителей на 1 декабря 2022 года имеется 180 единиц легковых автомобилей.
По данным статистики, в январе-ноябре в стране произведено 556 тракторов, что на 8,9% меньше 11 месяцев 2021 года.
На складах на 1 декабря 2022 года имеется 18 тракторов.
В Азербайджане в настоящее время действуют три завода по производству автомобилей: в Нефтчале, Гяндже и Нахчыване. При этом завод в Гяндже занимается также производством сельскохозяйственной техники.
В среднесрочной перспективе объемы производства автомобилей в Азербайджане должны достигнуть 5 тыс. единиц в год.
В 2021 году в Азербайджане производство автомобилей составило 2 тыс. 43 единицы (рост на 4,8% от показателя 2020 года), тракторов - 651 (рост в 2,2 раза).
Б.Рустамбеков
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