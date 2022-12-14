Meta обвинили в разжигании ненависти в Эфиопии в судебном иске на $1,6 млрд

Американскую Meta Platforms (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) обвинили в разжигании ненависти и подстрекательстве к насилию в Эфиопии.

Иск с предъявленными компании обвинениями был подан в суд Кении, где находится африканский центр модерации контента соцсети Facebook (признана экстремистской и запрещена в РФ), сообщает Associated Press.

Истцами выступают два гражданина Эфиопии - правозащитница, участвовавшая в работе Amnesty International, Фиссеха Текле и Абрхам Меарег. Последний является сыном профессора химии эфиопского университета Меарега Амаре, который был убит после распространения сообщений в Facebook с призывами к нападению на него.

К иску также присоединилась правозащитная организация Katiba Institute, базирующаяся в Кении.

В документе Meta обвиняется в недостаточной модерации контента и более медленном реагировании на конфликты в Африке по сравнению с другими регионами.

Истцы намерены через суд добиться от компании создания фонда объемом $1,6 млрд, средства из которого будут направляться в поддержку жертв насилия и ненависти, разжигаемой в соцсетях.

Представитель Facebook, с которым связались журналисты AP, отказался озвучить позицию компании в связи с иском, сославшись на то, что компания еще не получила обвинения.