Украина надеется получить от иностранных партнеров 415 млн евро на восстановление энергосектора

Украина рассчитывает получить от зарубежных партнеров помощь на сумму 415 млн евро для восстановления энергетической инфраструктуры, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

"(...) наши потребности растут каждую неделю. В приоритете - высоковольтное оборудование, но есть потребность и в другой технике и запчастях для проведения ремонта сетей. Поддержка на сумму 415 млн евро, о которой было объявлено на конференции в Париже (прошедшей 13 декабря - ИФ), в значительной степени поможет восстановлению украинского энергосектора", - цитируется Галущенко в сообщении на сайте украинского Минэнерго.

Министр добавил, что Украина также нуждается в газотурбинных и газопоршневых блоках, которые помогут обеспечить стабильную работу энергосистемы. В настоящее время повреждены 50% объектов энергетической инфраструктуры страны.

Кроме того, Украина рассчитывает на покрытие дефицита электроэнергии за счет импорта ресурса из Европы и нуждается в решении сети системных операторов ENTSO-E об увеличении технических возможностей для этого.

"Электроэнергия на сегодняшний день в Европе есть, она доступна. В то же время (...) в украинской энергосистеме есть дефицит, который бы мы хотели максимально покрыть за счет возможного импорта", - сказал министр.

По его словам, это позволит стабильно пройти зимний период. В то же время он подчеркнул, что для реализации такого проекта необходимо решение ENTSO-E об увеличении пропускной способности межгосударственных сечений.

"На сегодняшний день мы ограничены в объемах, которые значительно меньше нашей технической способности", - уточнил Галущенко.

Кроме того, одним из ключевых вопросов импорта электроэнергии является его финансирование, добавил он.

Как сообщалось со ссылкой на главу правления системного оператора "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, оператор обеспечивает возможность импорта электроэнергии из Европы на Украину в объеме 500-600 МВт, однако для этого нужен специальный механизм, потому что цена электроэнергии в Европе выше, чем на Украине. Такой механизм в настоящее время разрабатывается.

По его убеждению, на общих коммерческих началах на Украине вряд ли кто-нибудь захочет покупать электроэнергию в Европе.

По оценкам президента Украины Владимира Зеленского, страна нуждается в импорте электроэнергии из Европы в объеме до 2 ГВт как минимум до конца этого отопительного сезона, оценив потребности в его финансировании в 800 млн евро.