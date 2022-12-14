Apple готовится разрешить установку приложений из сторонних маркетплейсов в Европе

Американская Apple Inc. готовится разрешить устанавливать приложения из сторонних магазинов пользователям ее девайсов в Европе, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Компания пойдет на такой шаг из-за нового закона Евросоюза Digital Markets Act, направленного на усиление контроля за крупнейшими IT-компаниями. Закон вступит в силу в ближайшие месяцы, но до 2024 года не все пункты, предусмотренные в нем, будут иметь обязательный характер.
На данный момент над изменениями в программных установках Apple активно трудятся сотрудники подразделения разработки программного обеспечения и сервисов компании, сообщили собеседники Bloomberg. Они в том числе прорабатывают вопрос предоставления клиентам возможности скачивать приложения на iPhone и iPad не из App Store, а из других магазинов приложений. Таким образом, разработчики больше не будут ограничены жесткими правилами Apple, и им не придется платить комиссии, достигающие 30% выручки.
В то же время нововведения не пользуются популярностью и одобрением в самой Apple с учетом того, что разработчики компании многие годы трудились над исключением возможности загрузки приложений со сторонних маркетплейсов, отмечает Bloomberg. На этапе обсуждения нового закона ЕС представители Apple активно лоббировали движение против новых правил, аргументируя свою позицию проблемами безопасности и конфиденциальности, которые могут возникнуть при загрузке непроверенных приложений.
Сейчас в качестве меры защиты от таких приложений в Apple обсуждают идею введения определенных требований безопасности для тех программ, которые загружаются из сторонних платформ. Apple также может брать комиссию за верификацию этих приложений.
Между тем в других странах также ведутся обсуждения о принятии схожих с Евросоюзом мер в отношении IT-гигантов, по данным Bloomberg. Однако пока только в ЕС удалось довести обсуждения до принятия законодательного акта. Если это произойдет в других регионах и государствах, Apple может внедрить изменения и в них, отмечают источники агентства.
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