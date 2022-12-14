Запасы нефти в США выросли на 10,23 млн баррелей за неделю

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 10,23 млн баррелей - до 424,13 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.
Товарные запасы бензина выросли на 4,5 млн баррелей и составили 223,58 млн баррелей.
Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 1,36 млн баррелей, до 120,17 млн баррелей.
Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 3,5 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 2,5 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 2,5 млн баррелей.
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