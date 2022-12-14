Нефть продолжает расти, несмотря на недельный подъем запасов в США, Brent - $81,75 за баррель

Цены на нефть в ходе торгов в среду вечером продолжают расти, несмотря на недельный подъем запасов нефти и нефтепродуктов в США.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:50 торговались с повышением на $1,07 (1,33%), по $81,75 за баррель.

Котировки январских фьючерсов на WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на $1,04 (1,38%) - до $76,43 за баррель.

Запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 10,23 млн баррелей - до 424,13 млн баррелей, согласно данным еженедельного доклада министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина выросли на 4,5 млн баррелей и составили 223,58 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 1,36 млн баррелей, до 120,17 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 3,5 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 2,5 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 2,5 млн баррелей.

В то же время Минэнерго сообщило о сокращении добычи нефти в США на 100 тыс. б/c по сравнению с предыдущей неделей, до 12,1 млн б/с.

Нефтяной рынок на этой неделе продолжает укрепляться после падения более чем на 11% по итогам предыдущей недели. Накануне Brent подскочила в цене на 3,5%, а WTI подорожала на 3% благодаря ослаблению доллара после того, как данные Минтруда США указали на более резкое, чем ожидалось, замедление инфляции в стране в ноябре по сравнению с октябрем.

Подъему рынка также способствовали прогнозы похолодания в США и ситуация с нефтепроводом Keystone, который был приостановлен на прошлой неделе. Ожидается, что работа нефтепровода частично возобновится в среду, а в полном объеме он заработает 20 декабря.

Между тем Международное энергетическое агентство повысило оценку роста спроса на нефть в 2022 году на 140 тыс. б/с, до 2,3 млн б/с. Прогноз увеличения спроса на 2023 также был повышен на 100 тыс. б/с, до 1,7 млн б/с.

Агентство отметило, что спрос на нефть остается относительно устойчивым, особенно в странах не-ОЭСР.