Постпреды ЕС все еще не согласовали пакет санкций против РФ, надеются сделать это до конца недели

Постпреды стран ЕС в среду не смогли завершить согласование девятого пакета санкций против России, пишет итальянская газета "Соле 24 - Оре" со ссылкой на европейский дипломатический источник.

По информации издания, среди нерешенных вопросов остается "продовольственная безопасность: Италия и другие страны настаивают на том, что нужно предусмотреть ряд исключений из санкционного режима для импорта удобрений из России. Это необходимо, чтобы не ограничивать предложение удобрения для развивающихся стран".

При этом собеседник газеты заверил, что рассчитывает на согласование пакета санкций на уровне постпредов в течение текущей недели. "Есть основания считать, что постпреды дадут "зеленый свет" до конца недели", - сказал он.