Глава ВОЗ надеется, что скоро COVID-19 и оспа обезьян перестанут быть серьезной глобальной угрозой

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус надеется, что в ближайшее время коронавирус COVID-19 и оспа обезьян могут перестать быть существенной глобальной угрозой, сообщают западные СМИ в среду.
Глава ВОЗ считает, что эти заболевания "возможно, скоро перестанут быть глобальной приоритетной угрозой". По его мнению, это может произойти уже в следующем году.
Говоря о коронавирусе, он отметил, что "год назад вариант заболевания "омикрон" приводил к смерти 50 тыс. человек в неделю. А на прошлой неделе было меньше 10 тыс. смертей. Это - все еще очень много, но показывает, что мы движемся в правильном направлении".
"Коронавирус не исчезнет, и странам нужно будет учиться контролировать это заболевание, точно так же, как они делают с другими респираторными заболеваниями: такими, как грипп".
Эксперты ВОЗ проводят встречи раз в несколько месяцев, чтобы определить, продолжает ли коронавирус быть "чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение" (PHEIC). Такой статус позволяет вызвать координированную международную реакцию и может предоставить доступ финансирование для сотрудничества в борьбе с заболеванием.
В свою очередь, директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения доктор Майкл Райан заявил, что COVID-19 не потеряет статус PHEIC, пока "существует огромная часть населения, которая еще не была вакцинирована".
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