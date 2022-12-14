Европейские фондовые индексы снизились по итогам торгов, кроме испанского

Европейские фондовые индексы в основном снизились в среду после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии на данных о замедлении инфляции в США.

Трейдеры занимают осторожную позицию перед публикацией итогов декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Подавляющее большинство экспертов ожидает, что американский ЦБ замедлит темпы подъема ставки в декабре после ее повышения на 75 базисных пунктов (б.п.) по итогам четырех предыдущих заседаний. Ставка, как ожидается, будет увеличена на 50 б.п., до 4,25-4,5% на заседании 13-14 декабря.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка опустился на 0,02% и составил 442,51 пункта.

Германский фондовый индекс DAX потерял 0,26%, французский САС 40 - 0,21%, британский FTSE 100 - 0,09% и итальянский FTSE MIB - 0,26%. И только испанский IBEX 35 подрос на 0,37%.

Статданные, опубликованные в среду, показали, что в Великобритании и Испании инфляция также замедляется.

Потребительские цены в Британии в ноябре выросли на 10,7% в годовом выражении, сообщило Национальное статистическое управление (ONS) страны. Темпы инфляции сократились по сравнению с 11,1% в ноябре. Аналитики в среднем прогнозировали ноябрьскую инфляцию на уровне 10,9%, отмечает Trading Economics.

Ослабление темпов роста потребительских цен в Великобритании обусловлено замедлением подъема стоимости автомобильного топлива (до 17,2% с 22,2% в октябре). В то же время темпы повышения цен в ресторанах и гостиницах достигли рекордных 10,2% против 9,6% месяцем ранее, а продукты питания подорожали максимальными темпами с 1977 года - на 16,5%.

В Испании инфляция, рассчитанная по стандартам Евросоюза, в ноябре замедлилась по итогам четвертого месяца подряд, составив 6,7% в годовом выражении. Аналитики в среднем ожидали снижения темпов роста потребительских цен до 6,6% по сравнению с 7,3% в октябре.

На этой неделе - 15 декабря - также пройдут заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), Банка Англии, а также швейцарского и норвежского центробанков.

Эксперты ожидают, что и ЕЦБ, и Банк Англии поднимут ключевые ставки на 50 б.п. по итогам предстоящих заседаний. Европейский Центробанк повышал ставку на 75 б.п. в октябре и сентябре, тогда как Банк Англии увеличил ее на 75 б.п. в ноябре, что стало самым резким подъемом с 1989 года.

Акции Industria de Diseno Textil SA (Inditex) прибавили в цене 3,1%. Один из крупнейших в мире ритейлеров одежды увеличил прибыль до налоговых и процентных выплат (EBIT) на 27% за три квартала 2022 финансового года, которые завершились в октябре.

В третьем финквартале EBIT Inditex составила 1,78 млрд евро, выручка - 8,3 млрд евро. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали эти показатели на уровне 1,72 млрд евро и 8,05 млрд евро соответственно.

Бумаги TUI AG подешевели на 8%. Чистый убыток крупнейшего туроператора Европы по итогам прошедшего финансового года резко снизился благодаря сильным результатам летнего сезона - до 277,3 млн евро с 2,47 млрд евро годом ранее. Тем не менее, убыток оказался больше среднего прогноза опрошенных FactSet аналитиков в 158 млн евро.

Стоимость акций швейцарского производителя строительных материалов Holcim Ltd. поднялась на 0,4%. Компания, ранее объявившая о намерении уйти с российского рынка, в среду сообщила, что подписала соглашение с локальным менеджментом о передаче активов в РФ.