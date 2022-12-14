Новый турецкий военный беспилотник Kizilelma совершил первый полет

Военный беспилотный летательный аппарат Kizilelma ("Красное яблоко"), созданный турецкой компанией Baykar, совершил свой первый полет, сообщило в среду агентство "Анадолу".

Новый турецкий военный беспилотник может использовать короткие взлетно-посадочные полосы и базироваться на флагмане ВМС Турции "Анадолу".

Глава компании Baykar Сельджук Байрактар опубликовал в Твиттере видео полета беспилотника. "Мы не смогли более удерживать [его] на земле, и он взлетел", - написал он в текстовке к видео.

Первый демонстрационный полет беспилотника запланирован на 2023 год, когда в Турции будет отмечаться столетие Республики.