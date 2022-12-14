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Дальнее зарубежье 14.12.2022 22:32

Норвегия передаст Украине 10 мостов

Норвежское управление государственных дорог направит "Укравтодору" гуманитарную помощь в виде 10 мостов, сообщило Госагентство автодорог Украины.

Как сообщили в "Укравтодоре", эти мосты будут установлены вместо разрушенных во время российской агрессии.

Речь идет о временных мостовых конструкциях типа acrow/bailey, которые подходят для передвижения тяжелых транспортных средств. Эти конструкции позволят не только соединить населенные пункты, но и обеспечат довоз гуманитарных грузов, проезд скорых, ремонтных бригад, эвакуацию населения.

«Мосты, общая стоимость которых составляет 30 млн норвежских крон ($2,86 млн - ИФ-У), финансируются из гуманитарного бюджета Министерства иностранных дел. В Украину их прибытие ожидается в январе", - подчеркивает "Укравтодор".

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Тэги: УКРАИНА, НОРВЕГИЯ, МОСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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