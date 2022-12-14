Аргентинский авиаперевозчик добавил дополнительные рейсы в Катар после выхода сборной в финал ЧМ

Крупнейшая авиакомпания Аргентины Aerolineas Argentinas назначила два дополнительных рейса в Катар для перевозки болельщиков на финал Чемпионата мира по футболу, сообщают испаноязычные СМИ.

Отмечается, что билеты на первый дополнительный рейс, назначенный на утро пятницы, были распроданы за полчаса: после победы Аргентины в полуфинальном матче с Хорватией.

На второй рейс билеты закончились ранее в среду, самолет вылетит из Буэнос-Айреса в ночь на субботу.

"Теперь нам нужно поддержать наших футболистов в финальном матче, и мы надеемся, что привезем кубок домой снова", - сказал глава авиакомпании Пабло Сериани.

Сборная команды Аргентины в воскресенье сыграет в финале ЧМ по футболу с победителем встречи Франция-Марокко.

Накануне футболисты Аргентины обыграли Хорватию в полуфинале со счетом 3-0.