Аргентинский авиаперевозчик добавил дополнительные рейсы в Катар после выхода сборной в финал ЧМ

Крупнейшая авиакомпания Аргентины Aerolineas Argentinas назначила два дополнительных рейса в Катар для перевозки болельщиков на финал Чемпионата мира по футболу, сообщают испаноязычные СМИ.
Отмечается, что билеты на первый дополнительный рейс, назначенный на утро пятницы, были распроданы за полчаса: после победы Аргентины в полуфинальном матче с Хорватией.
На второй рейс билеты закончились ранее в среду, самолет вылетит из Буэнос-Айреса в ночь на субботу.
"Теперь нам нужно поддержать наших футболистов в финальном матче, и мы надеемся, что привезем кубок домой снова", - сказал глава авиакомпании Пабло Сериани.
Сборная команды Аргентины в воскресенье сыграет в финале ЧМ по футболу с победителем встречи Франция-Марокко.
Накануне футболисты Аргентины обыграли Хорватию в полуфинале со счетом 3-0.
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