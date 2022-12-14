ФРС незначительно улучшила прогноз роста ВВП США на 2022г, увеличила для инфляции на 2022-25гг

Федеральная резервная система (ФРС) незначительно улучшила прогноз роста ВВП США в 2022 году и повысила прогнозы подъема потребительских цен в стране в период с 2022 по 2025 год.

Теперь ожидается, что американская экономика вырастет на 0,5% по итогам текущего года против прогнозировавшихся в сентябре 0,2%, следует из опубликованного в среду сообщения Федрезерва.

При этом прогнозы роста ВВП страны на 2023 и 2024 годы были ухудшены до 0,5% и 1,6% с 1,2% и 1,7% соответственно.

Ожидания относительно повышения потребительских цен (индекс PCE) в 2022 году пересмотрены до 5,6% с 5,4%, в следующем - до 3,1% с 2,8%, в 2024 году - до 2,5% с 2,3%.

Безработица в текущем году, как ожидается, составит 3,7% против озвученных в сентябре 3,8%, в следующем и в 2024 году - 4,6% по сравнению с ожидавшимися ранее 4,4%.

Прогноз Федрезерва на 2025 год предполагает рост американской экономики на 1,8% (не изменился по сравнению с сентябрьским), инфляцию - на уровне 2,1% против 2% в рамках предыдущего прогноза и безработицу - 4,5% против 4,3%.