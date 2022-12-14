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Макроэкономика 14.12.2022 23:26

ФРС ожидаемо подняла ставку на 50 б.п., ждет дальнейших повышений

Федеральная резервная система (ФРС) повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 50 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 4,25-4,5% годовых, говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) по итогам декабрьского заседания.

Решение совпало с прогнозами большинства экономистов и аналитиков.

На предыдущих четырех заседаниях Федрезерв повышал ставку на 75 б.п. Размер ставки достиг максимума с 2007 года.

"Комитет полагает, что потребуются дальнейшие повышения ставки, чтобы денежно-кредитная политика стала ограничительной в достаточной мере для возврата инфляции к 2%-ному целевому показателю со временем", - говорится в документе.

"Принимая решения относительно будущих темпов подъема целевого диапазона ставки, ФРС будет учитывать кумулятивный эффект ужесточения денежно-кредитной политики, а также тот факт, что изменения ставки влияют на экономическую активность и инфляцию с задержкой", - отмечается в пресс-релизе.

"ЦБ также продолжит сокращение объема активов (гособлигаций и ипотечных бумаг) на своем балансе согласно объявленному в мае плану. Мы твердо привержены тому, чтобы вернуть инфляцию к 2%-ному целевому уровню", - говорится в заявлении.

"Недавние индикаторы указывают на умеренный рост расходов и производственных показателей. Рост занятости в последние месяцы остается сильным, а безработица низкой, - отмечают в ФРС. - Инфляция остается повышенной, что обусловлено дисбалансом спроса и предложения, вызванным пандемией, ростом цен на продукты питания и энергоносители, а также общим ценовым давлением".

Конфликт на Украине "создает огромные гуманитарные и экономические трудности", говорится в документе. Эта ситуация усиливает инфляционное давление и негативно сказывается на глобальной экономической активности, отмечают в ФРС.

"FOMC чрезвычайно внимателен к инфляционным рискам", - подчеркивается в заявлении Федрезерва.

"Оценивая целесообразность денежно-кредитной политики, FOMC продолжит отслеживать влияние поступающей информации на экономический прогноз. Федрезерв готов скорректировать свой подход к денежно-кредитной политике при необходимости, если возникнут риски, способные помешать достижению целей FOMC, - говорится в сообщении. - Комитет будет принимать во внимание широкий круг информации, включая данные из сферы здравоохранения, об условиях на рынке труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, событиях на финансовых рынках, а также о международных событиях".

Решение о повышении ставки на 50 б.п. было принято единогласно всеми голосующими членами FOMC.

Фондовые индексы США перешли к снижению после публикации итогов заседания ФРС и опускаются на 0,1-0,4%, пара евро/доллар торгуется на уровне $1,0655. До объявления итогов заседания индексы росли в среднем на 0,8%, а евро стоил $1,0680.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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